Ruim 9 procent minder auto's verkocht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Er zijn in 2021 minder auto's verkocht. Dit bleek uit cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en databureau RDC. Er werd een afname gemeten van 9,2 procent tot 322.831 stuks. Het meest populaire automerk in 2021 was Volkswagen, met een marktaandeel van 9,6 procent, gevolgd door KIA en Toyota. "De sector ondervindt grote hinder van de chiptekorten waardoor de toelevering is verstoord en autofabrikanten momenteel veel minder auto's kunnen produceren. Hierdoor loopt de uitlevering vertraging op", luidde de verklaringen van RAI Vereniging en BOVAG. Vooral elektrische auto's hadden last van de verstoringen in de aanvoerketen. In totaal werden er afgelopen jaar 64.027 nieuwe elektrische auto's op naam gezet, goed voor 19,8 procent marktaandeel. In 2020 ging het om 72.858 stuks, een marktaandeel van 20,5 procent. De populairste elektrische auto in 2021 was de Skoda ENYAQ gevolgd door de KIA Niro. Tesla stond niet in de top 5. Laatste maand In december werden er 35.708 nieuwe auto's op naam gezet. Dat is een daling van 15,6 procent op jaarbasis. Verwachtingen BOVAG en RAI Vereniging zijn voorzichtig in hun voorspelling voor het jaar 2022, maar verwachten dat de markt zich na de zomer enigszins herstelt en uitkomt op 390.000 nieuwe voertuigen. "Enerzijds worden de verkopen mogelijk geremd door het aanhoudende chiptekort en onzekerheid over de effecten van een hogere bijtelling voor zakelijke elektrische rijders. Anderzijds krijgt de markt een prikkel nu particulieren vanaf 1 januari weer gebruik kunnen maken van een aankoopsubsidie voor elektrische auto's en er daarnaast dit jaar een aantal nieuwe (betaalbare) EV modellen op de markt worden geïntroduceerd." Bron: ABM Financial News

