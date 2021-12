Olieprijs lager het jaar uit

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag gedaald. Bij een settlement van 75,21 dollar werd een vat West Texas Intermediate op de laatste dag van 2021 2,3 procent goedkoper. Dit jaar steeg de olieprijs 55 procent, wat de grootste stijging op jaarbasis is sinds 2009.

Waar de olieprijs in 2020 nog flink daalde als gevolg van de corona-uitbraak en de druk op de vraag naar olie daardoor, wisten West Texas Intermediate en Brent dit jaar flink te herstellen. Brent steeg in 2021 ruim 50 procent.

Ondanks de schaarste in de markt en oproepen van landen als de Verenigde Staten hielden de OPEC en bondgenoten in 2021 vast aan de gemaakte productie-afspraken en geleidelijke verhogingen. De redenering van OPEC+ is dat het coronavirus teveel onzekerheid met zich meebrengt. Wel besloot de groep onlangs dat het 'in sessie blijft', wat betekent dat er sneller ingegrepen kan worden wanneer de situatie op de energiemarkt hierom vraagt.

OPEC verwacht dat de groei van de vraag naar olie slechts beperkt zal worden beïnvloed door de omikronvariant en rekent op een verder herstel in 2022. Ondertussen zullen de energieprijzen de komende maanden vermoedelijk verder oplopen, onder meer door het koude winterweer. Senior energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO wijst ook op het gastekort in Europa, dat deze winter niet meer wordt opgelost.

"En het is de vraag in hoeverre we in de huidige marktomstandigheden de voorraden op tijd op peil hebben voor de volgende winter", aldus Van Cleef.

De daling van de olieprijs vrijdag is het gevolg van de hernieuwde zorgen over de omikronvariant. De besmettingen stijgen hard in een groot deel van de wereld. Het zevendaagse gemiddelde in de Verenigde Staten ligt op 344.543 nieuwe gevallen. Ondertussen worden vluchten wereldwijd geschrapt omdat luchtvaartpersoneel besmet is.

Lichtpuntje is het nieuws uit Zuid-Afrika, waar de uitbraak van omikron inmiddels lijkt uitgeraast en beperkingen worden versoepeld.

Volgende week komen de OPEC en bondgenoten samen om te praten over de situatie op de oliemarkten. Sommige analisten verwachten dat OPEC+ de productie zal verhogen, hoewel omikron ervoor kan zorgen dat de olieproducerende landen de huidige afspraken zullen handhaven.

"Als ze hun afspraken handhaven, dan kan dit druk zetten op de olieprijzen", zei analist Fawad Razaqzada van ThinkMarkets eerder deze week.