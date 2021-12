Britse toezichthouder keurt coronapil Pfizer goed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) in het Verenigd Koninkrijk heeft de coronapil van Pfizer goedgekeurd. Dit werd vrijdag bekend.



Volgens de Britse toezichthouder is paxlovid veilig en effectief tegen ziekenhuisopnames en sterfte bij mensen met een milde tot matige coronabesmetting.



De coronapil mag worden toegediend bij mensen van 18 jaar en ouder.



Recent gaf de Amerikaanse FDA groen licht om paxlovid voor te schrijven aan tieners en volwassenen in de VS die een hoog risico lopen op een ernstig ziekteverloop.



De concurrerende pil van Merck mag in Amerika alleen als behandeling tegen het coronavirus worden ingezet "wanneer alternatieve Covid-19 behandelingen die zijn goedgekeurd door de FDA niet toegankelijk of klinisch gepast zijn", bepaalde de FDA onlangs.



Het coronapil van Pfizer wordt ook beoordeeld door de Europese Commissie maar mag al wel ingezet worden in lidstaten in de EU. Bron: ABM Financial News

