Europese beurzen lager gesloten

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag lager gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,2 procent tot 487,96 punten, de Franse CAC 40 presenteerde een verlies van 0,3 procent op 7.153,03 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,3 procent lager op 7.384,54 punten. De Duitse, Italiaanse, Spaanse en Zwitserse beurzen waren vrijdag op Oudjaarsdag gesloten. De Franse, Britse, Nederlandse en Belgische beurzen sloten Oudjaarsdag eerden hun deuren, terwijl Wall Street regulier open is. De laatste handelsdag van het jaar verliep rustig, na een druk jaar, waarin individuele beleggers zich op zogenaamde meme-aandelen wierpen en de uitrol van coronavirusvaccins en lage rentetarieven de aandelenmarkten in het algemeen stimuleerden. Deze factoren hebben ertoe geleid dat de S&P 500 het afgelopen jaar 70 keer op recordniveau sloot, meer dan een kwart van alle handelsdagen. "Dit is echt het jaar van economisch herstel", zei marktanalist Sean Markowicz van Schroders. "In 2022 voorzie ik een vertraging van de groei, terwijl de enorme beleidsstimulans als reactie op de pandemie wordt afgebouwd", voegde hij toe. Beleggers kijken in aanloop naar 2022 naar een aantal risico's die de rally van de markt zouden kunnen doen ontsporen. Het aantal coronavirusgevallen neemt toe, waardoor sommige bedrijven mogelijk hun dienstverlening en openingstijden moeten inkorten, vanwege ziektemeldingen. Daarnaast is er de zorg over de stijgende inflatie, wat de vraag oproept hoeveel prijsstijgingen consumenten aankunnen en of dat van invloed zal zijn op de bedrijfswinsten. Tot slot verkrappen centrale banken hun soepele monetaire beleid. De euro/dollar noteerde op 1,1349. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1322 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1323 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 1,6 procent lager. Bedrijfsnieuws In Parijs ging Renault aan kop met een winst van 1,5 procent. Unibail-Rodamco-Westfield sloot 1,4 procent hoger. Carrefour won 0,6 procent, terwijl ArcelorMittal 0,7 procent lager noteerde. Danone verloor 0,6 procent. Ikea heeft besloten om zijn prijzen flink te verhogen. Dit liet Ingka Group, de grootste eigenaar en uitbater van Ikea-winkels, weten. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een licht lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden tot 0,1 procent in het rood. De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,3 procent lager op 4.778,73 punten. De Dow Jones index eindigde 0,3 procent in het rood op 36.398,08 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,2 procent tot 15.741,56 punten. Bron: ABM Financial News

