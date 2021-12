Ajax huurt Brian Brobbey Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft een akkoord bereikt met RB Leipzig over de huur van Brian Brobbey voor een periode van een half seizoen. Dit maakte de Amsterdamse voetbalclub vrijdagmiddag bekend. Brobbey doorliep vanaf 2010 de jeugdopleiding van Ajax en vertrok afgelopen zomer transfervrij naar de Bundesliga. "Brian kent de club en weet wat hier van hem gevraagd wordt. Voor ons was het van belang dat er een extra aanvaller kwam die direct inzetbaar zou zijn en dat is hij. We spelen nog op drie fronten en we zullen elke speler hard nodig hebben", zei directeur voetbalzaken Marc Overmars. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.