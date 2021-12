Gasprijs blijft maar dalen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ook op de laatste dag van 2021 daalt de gasprijs hard. De Dutch TTF Gas Future, de toonaangevende future voor de gasprijzen in Europa, noteerde vrijdagmiddag op 68,77 euro voor een MWh, een daling van meer dan 21 procent. Ook de afgelopen dagen ging de gasprijs al flink omlaag. Sinds de piek op 21 december op circa 180 euro is de gasprijs inmiddels al meer dan 100 euro gedaald. Energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO zei donderdag tegen ABM Financial News verschillende redenen voor de prijsdaling te zien. Allereerst is het momenteel extreem warm voor deze tijd van het jaar, terwijl er ook meer wind wordt verwacht. "Dit zorgt voor minder vraag naar gas", aldus de econoom. Daarbij is Nordstream 2 ook technisch gereed, "het is alleen wachten op groen licht van de autoriteiten". Tot slot is de markt aan het einde van het jaar 'dun', en dat vergroot koersbewegingen uit, aldus Van Cleef. Bron: ABM Financial News

