Amerikaanse futures wijzen op licht lagere opening Wall Street

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen vrijdag rond het middaguur op een licht lagere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,2 procent in het rood. Daarmee lijken de Amerikaanse aandelenmarkten de donderdagavond ingezette neerwaartse trend voort te zetten. Wall Street zag gisteren de openingswinsten tegen het einde van de handelsdag alsnog vervliegen, ondanks cijfers dat de recente stijging van het aantal coronabesmettingen niet heeft geleid tot een golf van ontslagen. De data weerspiegelen volgens marktvolgers de krapte op de arbeidsmarkt, waarbij werkgevers hun werknemers liever vasthouden ondanks zorgen over de omikron-variant. De belangrijkste Amerikaanse benchmarks zijn het afgelopen jaar gestaag gestegen en boekten daarbij record na record. "De afgelopen drie jaar was sprake van een trendlijn naar boven, behalve in maart 2020, maar ik verwacht niet dat dat zo zal blijven", waarschuwde Nancy Tengler van Laffer Tengler Investments. "We gaan meer volatiliteit zien omdat de markt afhankelijker wordt van winstgroei." De euro/dollar noteerde op 1,1336. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1322 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1323 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 0,7 procent lager. Bedrijfsnieuws Biogen noteerde voorbeurs 0,3 procent lager, na donderdag ook al ruim 7,0 procent lager gesloten te zijn, nadat Samsung Biologics de geruchten over een mogelijke overname ontkrachtte. Exxon Mobil noteerde voorbeurs vlak. De oliereus meldde donderdag dat het verwacht dat de hogere gasprijzen de winst in het vierde kwartaal met 700 miljoen tot 1,1 miljard dollar zullen spekken. Apple noteerde voorbeurs 0,2 procent lager, Tesla daalde 0,9 procent en Microsoft verloor 0,3 procent. Een groot deel van de aandelenrally van het afgelopen jaar werd vooral aangejaagd door deze drie techbedrijven. Microsoft steeg sinds het begin van het jaar circa 55 procent, Tesla won ruim 45 procent, terwijl het aandeel Apple bijna 40 procent won. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,3 procent lager op 4.778,73 punten. De Dow Jones index eindigde 0,3 procent in het rood op 36.398,08 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,2 procent tot 15.741,56 punten. Bron: ABM Financial News

