Europese beurzen in het rood rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren vrijdag rond het middaguur lager.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,1 procent tot 488,25 punten, de Franse CAC 40 presenteerde een verlies van 0,3 procent op 7.149,09 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,3 procent lager op 7.381,29 punten.

De Duitse, Italiaanse, Spaanse en Zwitserse beurzen zijn vrijdag op Oudjaarsdag gesloten. De Franse, Britse, Nederlandse en Belgische beurzen sluiten Oudjaarsdag eerden hun deuren, terwijl Wall Street regulier open is.

Op de laatste handelsdag van het jaar noteren de Europese beurzen lager, in reactie op het lagere slot van Wall Street donderdag.

Ondanks het stijgende aantal coronavirusgevallen wereldwijd, verwachten investeerders dat hoge vaccinatiegraden en tekenen van mildere symptomen veroorzaakt door de omikronvariant betekenen dat deze variant een lagere risico vormt voor de economie dan eerdere varianten.

"De belangrijkste ontwikkeling deze week is dat markten hun zorgen over de implicaties van omikron en wat dat in de toekomst kan betekenen van zich afschudden", zei marktanalist Whitney Sweeney van Schroders.

Lager dan gemiddelde handelsvolumes, aangezien veel beleggers vrij zijn vanwege de feestdagen, kunnen vrijdag volatiele bewegingen veroorzaken. Beleggers passen teven hun portefeuilles aan in aanloop naar het jaareinde.

Een belangrijk punt van focus in het nieuwe jaar is volgens marktvolgers of de druk op de toeleveringsketens zal versoepelen, wat mogelijk van invloed kan zijn op de consumentenbestedingen. Net als in 2021 verwachten analisten dat de markt in 2022 zijn momentum zal behouden, hoewel er wel op wordt gerekend dat de rendementen meer zullen normaliseren.

"Beleggers zijn op zoek naar rendement en zijn bereid meer risico's te nemen dan ze misschien in het verleden hebben gedaan", zei Sweeney. "We zijn nog steeds van mening dat er kansen liggen in aandelen, maar het rendement zal lager zijn dan we dit jaar hebben gezien."

Op macro-economisch vlak staan vrijdag in Europa geen publicaties geagendeerd.

De euro/dollar noteerde op 1,1327. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1322 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1323 op de borden.

Bedrijfsnieuws

In Parijs ging Unibail-Rodamco-Westfield aan kop met een winst van 0,7 procent. Hermes International noteerde 0,4 procent hoger, terwijl Danone 1,1 procent ager noteerde. Credit Agricole verloor 0,8 procent.

Ikea heeft besloten om zijn prijzen flink te verhogen. Dit liet Ingka Group, de grootste eigenaar en uitbater van Ikea-winkels, weten.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een licht lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden tot 0,1 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,3 procent lager op 4.778,73 punten. De Dow Jones index eindigde 0,3 procent in het rood op 36.398,08 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,2 procent tot 15.741,56 punten.