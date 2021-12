Jaaruitgelicht: overnames en sterke vraag stuwen omzet en winst IMCD

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel IMCD eindigt het jaar met een koersstijging van 88 procent en is daarmee één van de toppers van het jaar.

De distributeur van speciale chemicaliën en voedingsingrediënten moest het qua koerswinst alleen afleggen tegen ASMI, de sterkste stijger met een ruime koersverdubbeling in 2021.

IMCD is een echte kralenrijger. In 2021 nam de distributeur pakweg tien bedrijven over met posities in China, Zuidoost-Azië, Australië, Nieuw-Zeeland en in Centraal- en Midden-Amerika. Op de valreep nam IMCD eind december Polychem over, een leverancier van chemische grondstoffen en additieven in Oostenrijk en Zuidoost-Europa.

Met de acquisities loste het concern een deel van de eerder geschetste verwachtingen in. Bij de presentatie van de jaarcijfers eind februari 2021 zei de distributeur veel kansen te zien om nieuwe regio's toe te voegen en de productportefeuille te vergroten, zowel autonoom als door overnames.

Versnelling winst- en omzetgroei

Hoewel IMCD tijdens de presentatie van de jaarcijfers van 2020 eind februari vanwege alle onzekerheden geen concrete outlook afgaf, zei het bedrijf eind april te verwachten dat de operationele EBITA in 2021 zou stijgen.

Kwartaal op kwartaal kon de distributeur van speciale chemicaliën en voedingsingrediënten zelfs een versnelling van de groei laten zien. De operationele EBITA steeg in de eerste negen maanden met 51 procent op jaarbasis tot 286 miljoen euro. Dat was in de eerste jaarhelft nog een plus van 46 procent en in het eerste kwartaal een plus van 28 procent.

De omzetgroei liet eenzelfde beeld zien. De omzet steeg in de eerste drie kwartalen van 2021 met 22 procent tot ruim 2,5 miljard euro. In de eerste zes maanden van dit jaar groeide de omzet met 19 procent, terwijl in het eerste kwartaal nog een omzetgroei van 8 procent werd gerapporteerd.

Onder de streep restte er voor IMCD in de eerste negen maanden van dit jaar een winst van 202 miljoen euro tegen 131 miljoen euro een jaar eerder. Per aandeel kwam dit neer op een winst van 2,66 euro.

Op 25 februari 2022 publiceert IMCD de jaarcijfers.

CEO Piet van der Slikke sprak in een toelichting op de derdekwartaalcijfers van sterke resultaten, waarbij IMCD ondanks beperkingen in de toeleveringsketens profiteerde van een sterke vraag. "Alle regio's boekten tweecijferige EBITA-groeicijfers. Hoewel we voor de rest van het jaar aanhoudende uitdagingen in de toeleveringsketen voorzien, hebben we er vertrouwen in dat onze gevestigde commerciële, digitale en logistieke infrastructuur ons in staat zal stellen onze ambities voor duurzame groei te realiseren", zei de topman op 9 november.

JPMorgan Cazenove sprak van sterke resultaten, waarbij zowel de winst als de omzet hoger uitviel dan verwacht. Wel merkten de analisten op dat de autonome groei wat tegenviel, terwijl recente overnames meer bijdroegen dan verwacht. Het advies bij de Amerikaanse zakenbank voor IMCD is Neutraal.

Ook analisten van Degroof Petercam spraken van beter dan verwachte resultaten. "Helaas geeft IMCD geen details over prijzen ten opzichte van volumes, maar we verwachten dat IMCD heeft geprofiteerd van de marktomstandigheden om zijn prijzen te verhogen, wat natuurlijk gunstig is voor de marges", aldus Degroof. Drie weken later verlaagde de bank zijn advies voor IMCD naar Reduceren, vanwege de stevige waardering van het aandeel, waarbij de waarderingsratio's voor IMCD ook nog eens veel sneller stegen dan die voor sectorgenoten. De analisten verhoogden het koersdoel wel, van 150,00 naar 170,00 euro.

ING verhoogde half november het koersdoel voor IMCD van 173,00 naar 198,00 euro met handhaving van het Houden advies, volgend op de kwartaalresultaten. De sterke resultaten waren voor ING reden om de taxaties voor 2022 te verhogen met 5 procent. Daarbij gaat de bank er vanuit dat de spanning tussen vraag en aanbod aanhoudt. ING denkt dat de groei mettertijd afneemt.

ING verwacht voor het lopende vierde kwartaal een autonome groei van de brutowinst met dubbele cijfers en een operationele marge van 11 procent. Voor het gehele boekjaar raamt ING de winst per aandeel IMCD op 4,68 euro en voor 2022 op 5,12 euro. Voor 2023 wordt door de bank rekening gehouden met 5,47 euro per aandeel, een verhoging met 2 procent ten opzichte van de oude raming. De taxaties van ING voor 2022 en 2023 liggen respectievelijk 7 en 8 procent hoger dan de analistenconsensus.