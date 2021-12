Hunter Douglas uitblinker op saaie beursdag, handel stopt om 14 uur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs doet het vrijdag, op de laatste handelsdag van 2021, rustig aan. De AEX koerst rond half elf 0,1 procent lager op 799,31 punten. De handel stopt vandaag om twee uur. Dan zal blijken hoeveel de AEX dit jaar won. In 2020 eindigde de AEX op 624,61 punten. Veel nieuws was er vandaag niet. Uit China kwam nog positief nieuws in de vorm van inkoopdata. Officiële cijfers lieten een groeiversnelling zien voor zowel de Chinese industrie als de dienstensector. De euro/dollar handelde vrijdag op 1,1333 en olie werd circa een half procent goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX gaat Just Eat Takeaway aan kop met een koerswinst van 0,9 procent, gevolgd door Prosus met 0,6 procent. Philips en Signify leveren 0,7 procent in. In de Midkap gaat Inpost aan de leiding met een stijging van 1,3 procent. AMG volgt met 1,2 procent. Vopak is de grootste daler met een bescheiden verlies van 0,8 procent. Bij de smallcaps stijgt ForFarmers 1,9 procent en levert Brunel 0,9 procent in. Het lokaal genoteerde Hunter Douglas stijgt 78 procent. Ralph Sonnenberg heeft een definitieve overeenkomst bereikt over de verkoop van een controlerend belang in Hunter Douglas aan 3G Capital voor 175 euro per aandeel. Onward Medical wordt 2,8 procent duurder en Lavide 2,6 procent. Lavide zet de overnamegesprekken met Nederlandse Zorg Beheer door. De deadline voor deze gesprekken is nu gezet op 1 april 2022. Bron: ABM Financial News

