Video: aandelentips Cees Smit voor 2022 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vermogensbeheerder Cees Smit van Today's Group kiest voor fallen angels voor 2022 en tipt ook een shortkandidaat. "Ik hou ervan om fallen angels te kopen en één daarvan is Galapagos", aldus Smit voor de camera tegen ABM Financial News. Galapagos lijkt een bodem te hebben gevormd. Smit wijst verder op de kaspositie van het biotechbedrijf en denkt dat de koers kan stijgen, ook als de AEX daalt. De tweede tip is AMG, de specialist in bijzondere metalen, en Smit ziet ook kansen voor het in Parijs genoteerde Atos. Wegblijven moeten beleggers volgens Smit bij Tesla, dat veel te duur is. De vermogensbeheerder vreest dat de concurrentie Tesla enorm veel pijn gaat doen. Klik hier voor: aandelentips Cees Smit voor 2022 Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.