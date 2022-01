Ikea verhoogt prijzen

quote: Red_ schreef op 31 december 2021 10:36:

Ik ben blij dat er geen inflatie is, anders zou de rente echt omhoog moeten.

Waarom zou de rente omhoog moeten? Er wordt door de mensen juist meer gespaard dan ooit, de banken krijgen meer spaargeld binnen dan ze willen, kortom ze zouden gek zijn als ze de rente verhouden.En de centrale banken, zouden die de rente moeten verhogen? Laten we eens naar de oorzaken van de inflatie kijken en het effect van een renteverhoging:- Hogere energieprijzen door schaars aanbodWat denk je, als de rente omhoog gaat en geld lenen duurder, wordt er dan meer of minder geïnvesteerd in:- kerncentrales (kostprijs 7 miljard per 1000 MWh en bouwtijd van meer dan 10 jaar)- wind & zonneparken- Warmtepompen- stroomnet- etcNee, als we de rente verhogen lopen de investeringen daarin terug en wordt energie nog duurder.- Duur vervoer op zee.Wat denk je, zou een renteverhoging voordelig of nadelig uitpakken voor het verhogen van de transportcapaciteit?- Schaarste in chips / IC'sDoor EV en smart devices is er een explosieve vraag en loopt de huidige chipproductie daarbij achter. Om dit op te vangen zijn zeer grote investeringen nodig in chipproductie.Wat denk je zelf wat het effect van een renteverhoging zou zijn op aankomende investeringenHet is duidelijk dat een renteverhoging in deze omstandigheden niet helpt. Wanneer is een renteverhoging wel zinvol? Als er te weinig gespaard en te veel geconsumeerd wordt. Daar is nu geen sprake van. Integendeel, een forse renteverhoging nu zou alleen maar tot economische achteruitgang leiden.