Ikea verhoogt prijzen fors Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ikea

(ABM FN-Dow Jones) Ikea heeft besloten om zijn prijzen flink te verhogen. Dit liet Ingka Group, de grootste eigenaar en uitbater van Ikea-winkels, weten. De prijzen zullen gemiddeld met 9 procent stijgen, maar per land verschillen. Aanleiding voor de prijsverhoging is de wereldwijde druk op de aanvoerketen en de hogere kosten die dit met zich meebrengt. "Ikea blijft kampen met aanzienlijke transport- en grondstofbeperkingen die de kosten opjagen", aldus Ingka. Deze verstoringen zullen vermoedelijk tot ver in 2022 aanhouden. De grootste kostenstijgingen treffen vooral Noord-Amerika en Europa, aldus het bedrijf. Het is volgens Ikea voor het eerst sinds de problemen met de aanvoerketen dat de hogere kosten worden doorberekend aan de klanten van de winkelketen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.