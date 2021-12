AEX start vermoedelijk licht lager aan korte oudejaarsdag

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag, op de laatste dag van 2021, naar verwachting licht lager van start, nadat Wall Street donderdagavond laat terrein prijs gaf.

Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een openingsverlies van 0,3 procent.

Gedurende de laatste volledige handelsdag van dit jaar kabbelden de Europese beurzen donderdag overwegend hoger. De handelsvolumes zijn in de dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw doorgaans laag en de nieuwsstroom is vrijwel opgedroogd. De AEX klom gisteren een half procent en sloot daarmee boven de 800 puntengrens op 800,25 punten. Een jaar geleden sloot de index het handelsjaar nog af op 624,61 punten.

De omikron-variant van het coronavirus bleef donderdag de nieuwsstroom op een verder rustige handelsdag domineren, maar het sentiment wordt gedreven door tekenen van mildere symptomen en minder ziekenhuisopnames, wat suggereert dat deze variant een lagere risico vormt voor de gezondheid en economie dan eerdere varianten.

Het aantal wereldwijde dagelijkse besmettingen breekt momenteel weliswaar records, maar vooralsnog zucht in Eruopa alleen Nederland onder een harde lockdown. In Amerika adviseerde de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC donderdag om niet op cruise-vakantie te gaan, vanwege het extra risico op een besmetting. De beursgenoteerde cruisemaatschappijen gaven slechts licht terrein prijs.

De hoofdindices op Wall Street noteerden gedurende het grootste deel van de donderdag in het groen, om vervolgens in het laatste half uur van de handel toch terrein prijs te geven. Hoofdgraadmeter S&P 500 sloot uiteindelijk 0,3 procent lager.

In Azië hielden de beurzen in Japan en Seoel vandaag de deuren gesloten, terwijl de andere hoofdbeurzen een verkorte handelsdag kenden. De beurs in Hongkong zat onder aanvoering van techaandelen flink in de lift met een winst van 1,2 procent. De dit jaar veel geplaagde aandelen Alibaba en Tencent stegen respectievelijk 8,2 procent en 3,0 procent. De beurs in Sydney sloot juist bijna 1 procent lager.

De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend vlak. Donderdagavond in New York klom de future nog met ruim een half procent naar 76,99 dollar per vat.

De reguliere handel op Euronext wordt vandaag om 14:00 uur stopgezet, waarna om ongeveer 14:05 via de slotveiling de eindstanden voor 2021 bekend zullen zijn. De Duitse, Italiaanse, Spaanse en Zwitserse beurs zijn vandaag gesloten. Wall Street kent vandaag wel een reguliere handelsdag.

De macro-economische agenda is vandaag leeg. Vanochtend meldde de Chinese overheid wel dat de industrie en de dienstensector in december iets harder zijn gegroeid.

Bedrijfsnieuws

Ralph Sonnenberg bereikte een definitieve overeenkomst over de verkoop van een controlerend belang in Hunter Douglas aan 3G Capital. Sonnenberg verkoopt het belang voor 175 euro per aandeel. Het aandeel sloot donderdag op een koers van 101,40 euro. Dat levert een premie op van 73 procent. Eerder dit jaar deed Sonnenberg zelf een bod op de aandelen Hunter Douglas die hij nog niet bezat. Hij was aanvankelijk bereid 64,00 euro te betalen en verhoogde dit later naar 82,00 euro per aandeel.

Een verzoek tot beoordeling en goedkeuring van het biedingsbericht van CSC op Intertrust zal uiterlijk in de tweede helft van februari 2022 bij de Autoriteit Financiële Markten worden ingediend.

Lavide continueert de overnamegesprekken met Nederlandse Zorg Beheer. Dit meldde de lege beurshuls donderdagavond. De twee bedrijven hebben de afspraak om exclusief met elkaar te onderhandelen verlengd tot 1 april 2022.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde donderdag 0,3 procent tot 4.778,73 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 36.398,08 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 15.741,56 punten.