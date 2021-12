Wall Street lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,3 procent tot 4.778,73 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 36.398,08 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 15.741,56 punten.

Daarmee wisten de Amerikaanse beurzen de winsten van eerder op de dag niet vast te houden. Aandelen stijgen doorgaans tijdens de laatste vijf handelsdagen van het jaar en de eerste twee handelsdagen van het nieuwe jaar - een fenomeen dat bekend staat als de kerstrally.

Sinds 1950 is de S&P 500 gedurende deze periode ongeveer 77 procent van de tijd hoger geëindigd met een gemiddelde winst van 1,3 procent.

Ondanks het feit dat het aantal coronavirusgevallen in de VS een record hebben bereikt, verwachten sommige investeerders dat hoge vaccinatiegraden en tekenen van mildere symptomen veroorzaakt door de omikronvariant betekenen dat deze variant een lagere risico vormt voor de economie dan eerder varianten.

"De aandelenmarkten bewegen gestaag hoger", zei marktanalist Des Lawrence van State Street Global Advisors. "Het lijkt erop dat de markten een beetje stabieler zijn, maar de liquiditeit is momenteel erg mager, de volumes zijn zeer laag", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gedaald met 8.000 tot 198.000 aanvragen, terwijl de markt vooraf rekende op 206.000 aanvragen.

De groei van de economische activiteit in de regio Chicago is in december versneld. De inkoopmanagersindex van MNI steeg van 61,8 in november naar 63,1 in december.

De euro/dollar noteerde op 1,1323. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1307 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1348 op de borden.

Een februarifuture voor een vat ruwe olie sloot donderdag 0,6 procent, ofwel 0,43 dollar, hoger op 76,99 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Vrijdag staan in de Verenigde Staten op macro-economisch vlak geen publicaties geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Biogen daalde circa 7,5 procent, nadat Samsung Biologics de geruchten over een mogelijke overname ontkende.

Didi Global steeg ruim 5,5 procent, nadat het taxibedrijf zei dat de inkomsten in het derde kwartaal zijn gedaald. Didi zal vermoedelijk eind april een notering op de beurs van Hongkong aanvragen, waarna de eerste handel in juni zou moeten plaatsvinden, zo meldde persbureau Reuters woensdag. Didi zal geen nieuwe aandelen uitgeven, maar louter de in Amerika genoteerde aandelen willen omzetten.

Tesla roept honderdduizenden auto's terug vanwege problemen met de kofferbak. Het gaat om auto's van de modellen 3 en S. De fabrikant meldde de problemen op 21 december bij de Amerikaanse toezichthouder. Het betreft auto's uit 2017 tot en met 2020 en enkele van het Model S uit de periode 2014 en 2021. Het aandeel noteerde circa 1,0 procent lager.