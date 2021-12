Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is donderdag hoger gesloten, waarmee de olieprijs voor de zevende opeenvolgende dag hoger is gesloten. Eerder op de dag noteerde de olieprijs nog lager, vanwege winstnemingen in aanloop naar het lange nieuwjaarsweekend. De olieprijs kwam tevens onder druk te staan na berichten dat China de hoeveelheid ruwe olie die lokale raffinaderijen in 2022 voor hun eerste batch mogen importeren verlaagde met 9 procent. "Dit is de eerste jaar-op-jaar verlaging van de quotatoewijzing voor de eerste batch ruwe olie en komt op een moment van strenger toezicht vanuit Beijing op de activiteiten van raffinaderijen", zei S&P Global Platts. De markt haalde evenwel steun uit de voorradendata van het Amerikaanse energieagentschap EIA van woensdag, waaruit bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 24 december zijn gedaald met 3,6 miljoen vaten tot 420,0 miljoen stuks. De data wijzen volgens marktvolgers op een sterke vraag. De benzinevoorraden daalden met 1,5 miljoen vaten tot 222,7 miljoen vaten, terwijl de voorraden stookolie en diesel met 1,7 miljoen vaten afnamen tot 122,4 miljoen stuks. Een februarifuture voor een vat ruwe olie sloot donderdag 0,6 procent, ofwel 0,43 dollar, hoger op 76,99 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

