Nestlé beëindigt lopend aandeleninkoopprogramma en start nieuw programma

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nestlé heeft zijn bestaande aandeleninkoopprogramma beëindigd en start op 3 januari 2022 met een nieuw inkoopprogramma van maximaal 20 miljard Zwitserse frank, ofwel circa 19,3 miljard euro. Dit meldde het Zwitserse voedingsbedrijf donderdag. In totaal kocht Nestlé onder het vandaag beëindigde programma, dat op 3 januari 2020 werd gestart, ruim 123 miljoen eigen aandelen terug voor een totaal van 13,1 miljard Zwitserse frank tegen een gemiddelde prijs van 106,08 Zwitserse frank per aandeel. Tijdens de jaarvergaderingen van 23 april 2020 en 15 april 2021 trok het concern in totaal bijna 72 miljoen ingekochte aandelen in. Tijdens de jaarvergadering van 2022 zal besloten worden over de intrekking van nog eens ruim 51 miljoen aandelen Nestlé. Het nieuwe aandeleninkoopprogramma zal tegen eind december 2024 worden afgerond. Bron: ABM Financial News

