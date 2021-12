Lavide zet gesprekken met Nederlandse Zorg Beheer voort Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lavide continueert de overnamegesprekken met Nederlandse Zorg Beheer. Dit meldde de lege beurshuls donderdag nabeurs. De twee bedrijven hebben de afspraak om exclusief met elkaar te onderhandelen verlengd tot 1 april 2022. Daarbij onderzoeken de twee partijen hoe een samenwerking het beste kan worden vormgegeven. De NZB ambieert een beursnotering. De beheerder van zorgcentra zou de gewenste beursnotering krijgen door een omgekeerde overname, waarbij NZB minimaal 51 procent van de aandelen van Lavide verwerft. Hiervoor zouden dan nieuwe aandelen worden uitgegeven. In de gesprekken tussen de twee bedrijven wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheid dat NZB niet ineens een belang van 51 procent zal verwerven, maar stapsgewijs. Daarnaast heeft NZB de afspraak verlengd om een standby faciliteit ter beschikking te stellen aan Lavide ter dekking van operationele kosten van reeds bestaande betalingsstructuren aan Lavide voor het geval de financiële buffer van Lavide minder wordt dan 75.000 euro. Bron: ABM Financial News

