Video: positief beursjaar in verschiet

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International is over het geheel genomen positief gestemd over het komend beursjaar. Dit zei de vermogensbeheerder voor de camera van ABM Financial News. Aan voorspellingen waagt hij zich echter niet. "Want die komen toch niet uit", zei hij. Van Eerden baseert zich bij de samenstelling van zijn beleggingsportefeuille niet zo zeer op verwachtingen, maar op de feiten, zoals een hoge inflatie, lage rente, prachtige bedrijfswinsten en economische groei. Daar tegenover staan echter de hoge waarderingen voor aandelen. "Dat zijn allemaal feiten en daar kan je je portefeuille op inrichten", aldus Van Eerden. Bedrijven die inflatie kunnen doorberekenen en afhankelijk zijn van consumenten zullen het volgend jaar volgens Van Eerden nog wel goed doen. Heel hoog gewaardeerde aandelen, zoals technologieaandelen, zullen waarschijnlijk meer fluctueren. "Hou rekening met alle onzekere factoren", waarschuwde Van Eerden en bescherm je met optieconstructies tegen volatiliteit. Klik hier voor: positief beursjaar in verschiet Bron: ABM Financial News

