Europese beurzen overwegend hoger gesloten

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag overwegend hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 488,71 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,2 procent op 15.884,86 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,2 procent op 7.173,23 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent lager op 7.403,01 punten. Beleggers hebben de angst dat de omikronvariant van het coronavirus het economisch herstel in de weg staat grotendeels van zich afgeschud, maar de Europese beurzen hadden moeite om nieuwe prikkels te vinden om indices in de laatste dagen van 2021 aanzienlijk hoger te stuwen. "Ondanks de wereldwijde stijging van het aantal coronavirusgevallen, weerspiegelen de markten de nieuwe realiteit dat het coronavirus hier zal blijven", zei marktanalist Kevin Philip van Bel Air Investment Advisors, eraan toevoegend dat hij verwacht dat de wereld volgend jaar meer zal normaliseren. Op macro-economisch vlak stonden donderdag in Europa geen publicaties geagendeerd. De Duitse, Italiaanse, Spaanse en Zwitserse beurzen zijn vrijdag op Oudjaarsdag gesloten. De Franse, Britse, Nederlandse en Belgische beurzen sluiten Oudjaarsdag eerden hun deuren, terwijl Wall Street regulier open is. De euro/dollar noteerde op 1,1323. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1347 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1348 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 0,1 procent hoger. Bedrijfsnieuws Wereldhave heeft in het lopende vierde kwartaal een sterke opleving van de verhuuractiviteiten gezien. Het aandeel won in Amsterdam 2,5 procent. In Parijs steeg Unibail-Rodamco-Westfield circa 1,3 procent. ArcelorMittal daalde ruim 1,0 procent, terwijl Renault bijna 1,0 procent steeg. In Frankfurt ging Sartorius aan kop met een winst van circa 1,0 procent, Zalando won circ 0,6 procent en SAP noteerde eveneens 0,6 procent hoger. HelloFresh daalde 1,7 procent en Siemens Energy verloor 1,0 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent hoger op 4.802,24 punten. De Dow Jones index steeg 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,5 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

