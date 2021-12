AEX hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn donderdag met winst gesloten. De AEX index steeg 0,5 procent tot 800,25 punten, terwijl de AMX een winst van 0,3 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,5 procent.

De omikronvariant van het coronavirus bleef gedurende de laatste volledige handelsdag van het jaar de nieuwsstroom op een verder rustige handelsdag domineren, maar het sentiment wordt gedreven door tekenen van mildere symptomen en minder ziekenhuisopnames, wat suggereert dat deze variant een lagere risico vormt voor de economie dan eerder varianten.

De omzetten stelden donderdag niet veel voor, aangezien iedereen inmiddels vakantie aan het vieren is in aanloop naar het einde van het jaar, merkte beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital op. "Alleen Wereldhave kwam met een positieve update. Verder was het op bedrijfsvlak rustig. Je zag dat de hoofdfondsen die recent wat zwakker presteerden nu iets oplopen, zoals Just Eat Takeaway en Philips. Prosus lifte mee op de sterkere prestaties van Chinese aandelen op Wall Street", zei Schutte. "Het is nu een kwestie van uitzitten", voegde hij toe.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek donderdag dat de afzetprijzen van de Nederlandse industrie in november op jaarbasis gemiddeld met 20,9 procent zijn gestegen. Op maandbasis was sprake van een stijging van 0,7 procent.

Het vertrouwen onder Nederlandse ondernemers in de industrie is gedaald. De vertrouwensindex ging van 12,7 in november naar 10,2 in december.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week onverwacht gedaald is met 8.000 tot 198.000 aanvragen, terwijl de markt vooraf rekende op 206.000 aanvragen.

De groei van de economische activiteit in de regio Chicago is in december versneld. De inkoopmanagersindex van MNI steeg van 61,8 in november naar 63,1 in december.

De euro/dollar noteerde op 1,1323. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1347 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1348 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 0,1 procent hoger.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 16 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Just Eat Takeaway met een winst van 2,7 procent, gevolgd door Prosus met een winst van 2,5 procent en Adyen, dat 1,9 procent steeg.

ArcelorMittal was met een verlies van 1,3 procent de sterkste daler van de hoofdfondsen. Wolters Kluwer daalde 0,8 procent, terwijl Shell 0,3 procent verloor.

In de AMX ging Alfen aan kop met een winst van 4,1 procent. Galapagos steeg 3,0 procent en OCI verloor 1,4 procent.

In de AScX steeg B&S Group 4,5 procent, terwijl Avantium 5,4 procent daalde.

Wereldhave heeft in het lopende vierde kwartaal een sterke opleving van de verhuuractiviteiten gezien. Het aandeel steeg 2,5 procent.

Het lokaal genoteerde Geojunxion daalde 2,4 procent, nadat het bedrijf liet weten het overnamebod van NPRM te karig te vinden. Het aandeel won gisteren al ruim vijf procent. DGB won eveneens 3,6 procent. DGB heeft in het vierde kwartaal naar eigen zeggen geprofiteerd van een aanhoudend momentum.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent hoger op 4.802,24 punten. De Dow Jones index steeg 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,5 procent in het groen.