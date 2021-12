Futures wijzen op vlakke opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag vermoedelijk een min of meer vlakke opening tegemoet, nadat de indexen woensdag hun recordstanden nog eens hebben aangescherpt. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,2 procent in het groen. Op een nieuwsluwe handelsdag hebben beleggers aandacht voor het laatste Amerikaanse macrocijfer van het jaar, namelijk de wekelijkse steunaanvragen. In de afgelopen weken bleven de steunaanvragen rond het laagste niveau in lange tijd. Economen geraadpleegd door The Wall Street Journal verwachten dat de steunaanvragen vanmiddag weinig afwijken van de getallen van een week eerder. Met het jaareinde in zicht dalen de handelsvolumes hard, nu veel beleggers weg zijn voor de feestdagen. In een dergelijke markt kunnen koersbewegingen al snel uitvergroot worden. “Het lijkt erop dat de markten een beetje stabieler zijn, maar de liquiditeit is op dit moment erg dun, de volumes zijn echt mager”, merkte beleggingsstrateeg Des Lawrence van State Street Global Advisors. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1318. De olieprijzen daalden licht. Bedrijfsnieuws Biogen daalde ruim 5 procent in de voorbeurshandel, nadat Samsung Biologics de geruchten over een mogelijke overname ontkende. De in New York genoteerde aandelen Didi Global daalden ook voorbeurs met meer dan 5 procent, nadat het taxibedrijf zei dat de inkomsten in het derde kwartaal zijn gedaald. Didi zal vermoedelijk eind april een notering op de beurs van Hongkong aanvragen, waarna de eerste handel in juni zou moeten plaatsvinden, zo meldde persbureau Reuters woensdag. Didi zal geen nieuwe aandelen uitgeven, maar louter de in Amerika genoteerde aandelen willen omzetten.



Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,1 procent hoger op 4.793,06 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 36.488,63 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 15.766,22 punten. Bron: ABM Financial News

