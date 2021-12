Europese beurzen licht hoger richting jaareinde Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren donderdag rond het middaguur licht hoger. De bewegingen zijn beperkt richting het einde van het jaar. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 488,71 punten, de Duitse DAX stond nipt in het rood op 15.846,28 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,2 procent op 7.172,60 punten. De Britse FTSE 100 noteerde nipt hoger op 7.420,82 punten. "Deze laatste dagen van het jaar is er weinig spektakel meer op de financiële markten", aldus Bob Homan, hoofd Investment Office bij ING. Homan merkt op dat de omzetten op de Europese beurzen momenteel laag zijn. "Als we de inschatting van de financiële markten moeten geloven, is de omikronvariant in totaliteit niet slechter voor de economieën dan vorige varianten", wist Homan. "Hoopvol is dat de financiële markten in dergelijke gevallen best vaak goeie voorspellers zijn." Verder blijven beleggers zich focussen op de laatste ontwikkelingen rond de coronavariant omikron en wachten zij op nieuwe updates van bedrijven over het vierde kwartaal, die in de komende weken worden verwacht. "Beleggers kijken al vooruit naar het nieuwe jaar, waarin een aanhoudend economisch herstel en sterke bedrijfswinsten worden voorzien", aldus beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1314. De olieprijzen daalden licht. Beleggers hebben vandaag oog voor onder meer de vrijgave van de Amerikaanse wekelijkse steunaanvragen. Verder blijft de macro-economische agenda zowat leeg. Bedrijfsnieuws Wereldhave heeft in het lopende vierde kwartaal een sterke opleving van de verhuuractiviteiten gezien. Het aandeel won in Amsterdam 2,0 procent. Verder viel er weinig nieuws te rapen. In de Bel20 won WDP 1,1 procent, terwijl Teleperformance in Parijs 1,0 procent won. In Frankfurt steeg Sartorius met 1,7 procent en PUMA 0,5 procent. HelloFresh verloor 1,6 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,1 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,1 procent hoger op 4.793,06 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 36.488,63 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 15.766,22 punten. Bron: ABM Financial News

