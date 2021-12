Beursupdate: rustige ochtend in Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,6 procent op 800,47 punten.

"Deze laatste dagen van het jaar is er weinig spektakel meer op de financiële markten", aldus Bob Homan, hoofd Investment Office bij ING. Homan merkt op dat de omzetten op de Europese beurzen momenteel laag zijn.

"Als we de inschatting van de financiële markten moeten geloven, is de omikronvariant in totaliteit niet slechter voor de economieën dan vorige varianten", wist Homan. "Hoopvol is dat de financiële markten in dergelijke gevallen best vaak goeie voorspellers zijn."

"Beleggers kijken al vooruit naar het nieuwe jaar, waarin een aanhoudend economisch herstel en sterke bedrijfswinsten worden voorzien", aldus beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx. Volgens Verstraete blijft het de hamvraag of de AEX boven of onder de 800 punten gaat eindigen tegen het jaareinde.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1303. De olieprijzen daalden licht.

Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat het vertrouwen onder Nederlandse ondernemers in de industrie is gedaald. De vertrouwensindex ging van 12,7 in november naar 10,2 in december, aldus het CBS. Verder meldde het statistiekbureau dat de afzetprijzen van de Nederlandse industrie in november met 20,9 procent op jaarbasis zijn gestegen.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging ASML aan kop met 2,0 procent en ASMI won 1,8 procent. Just Eat Takeaway.com sloot de rij met een verlies van 1,0 procent.

In de AMX wonnen Alfen en WDP ongeveer 1 tot 2,5 procent, terwijl Fagron 1,3 procent inleverde.

In de AScX won Wereldhave 2,0 procent. Het vastgoedfonds ziet aantrekkende verhuuractiviteiten. Avantium verloor 2,6 procent.

Het lokaal genoteerde Geojunxion won 3,6 procent, nadat het bedrijf liet weten het overnamebod van NPRM te karig te vinden. Het aandeel won gisteren al ruim vijf procent. DGB won eveneens 3,6 procent. DGB heeft in het vierde kwartaal naar eigen zeggen geprofiteerd van een aanhoudend momentum.