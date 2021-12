Valuta: dollar herstelt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro/dollar blijft in volatiel vaarwater te midden van omikronzorgen en herstelt donderdag weer tegenover de euro. Donderdag moest er nog 1,1301 dollar betaald worden voor één euro, ongeveer 40 basispunten minder dan een dag eerder. Door een verschuiving in het monetaire beleid van centrale banken en met name de aantrekkende rente sterkte de dollar afgelopen maanden aan, terwijl de greenback eveneens regelmatig als veilige haven in coronatijden wordt beschouwd. Ook het Britse pond verloor terrein tegenover de greenback met een pond/dollarkoers van 1,3456. Het muntpaar euro/pond handelde op 0,8397. Voor een euro moest donderdag 130,12 Japanse yen worden betaald terwijl de Turkse lira haar neergang verderzet met een 2,9 procent gestegen euro/lira koers van 14,7501. Ondanks die geldontwaarding blijft president Erdogan vasthouden aan renteverlagingen. Bron: ABM Financial News

