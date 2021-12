Wereldhave ziet aantrekkende verhuuractiviteiten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Wereldhave

(ABM FN-Dow Jones) Wereldhave heeft in het lopende vierde kwartaal een sterke opleving van de verhuuractiviteiten gezien. Dit maakte het vastgoedfonds donderdag voorbeurs bekend. Het vastgoedfonds meldde onder meer een verlenging van bestaande huurcontracten met een aantal belangrijke huurders, waaronder C&A, en de aanname van nieuwe huurders, waaronder de opkomende labels UpNext en Every.Deli., een versstraat concept. Wereldhave ziet in deze ontwikkelingen “een duidelijk teken van groeiend vertrouwen van huurders in het Full Service Center-concept”. In dit concept zitten niet alleen winkels, maar ook horeca, entertainment, fitness, gezondheidszorg, gedeelde kantoorruimte en woningen. Bron: ABM Financial News

