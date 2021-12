DGB ziet momentum aanhouden Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Dutch Green Business Group heeft in het vierde kwartaal geprofiteerd van een aanhoudend momentum. Dit maakte de onderneming met een notering in Amsterdam donderdagochtend bekend. DGB heeft nu meer dan 13 miljoen ton geverifieerde emissiereducties (VER's) in haar projectenpijplijn en is daarmee naar eigen zeggen de grootste projectontwikkelaar van verhandelbare VER's in Nederland. Elke geverifieerde emissiereductie credit vertegenwoordigt één ton CO2-reductie. "De prijzen voor CO2-compensatie stegen dit jaar en de vooruitzichten blijven uitzonderlijk optimistisch met een steeds groeiend aantal toezeggingen van bedrijven om netto nul te stellen en de vraag naar koolstofneutrale grondstoffen", aldus CEO Melissa Lindsay van Emstream die transacties voor DGB faciliteert. In het vierde kwartaal ondertekende DGB overeenkomsten voor 128.000 ton geverifieerde emissiereductie tegen een gemiddelde prijs van 8,84 euro per ton. De totale bindende afnameovereenkomsten voor 2021 bedragen 136,841 tegen een gemiddelde prijs van 9,37 euro per VER. In het vierde kwartaal tekende DGB haar eerste grote koopovereenkomst voor VER's ter waarde van 1,1 miljoen euro met een internationaal energiebedrijf. De VER's zijn allemaal gegenereerd uit het investeringsproject voor herbebossing van DGB in Sierra Leone, aldus DGB. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.