Neutrale opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting vlak van start. Woensdag sloot de AEX nog 0,6 procent lager op 796,12 punten.

Beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management merkte op dat de volumes zienderogen afnemen. "Er is weinig tot geen bedrijfsnieuws en ook op macro-economisch vlak was het magertjes. Je ziet de techaandelen wat wegzakken en verder is het een kwestie van uitzitten [tot de jaarwisseling], zei hij. Veel grote beleggers hebben hun boeken al gesloten.

Op Wall Street sloten de Dow Jones index en de S&P 500 woensdagavond met bescheiden winsten op de hoogste stand ooit dankzij vooral defensieve consumentenaandelen, zoals Domino's Pizza, McDonald's, Yum Brands, Costco en Procter & Gamble, die hun recordstanden aanscherpten. Reisaandelen, gevoelig voor de omikron-ontwikkelingen, deden juist een stap terug. Met nog twee handelsdagen voor de boeg bedraagt de stijging van de S&P 500 dit jaar 27,5 procent.

"2021 was een geweldig jaar voor de aandelenmarkten", zei analist Anu Gaggar van Commonwealth Financial Network. “Door federale stimuleringsmaatregelen die de economie draaiende hebben gehouden, een soepel monetair beleid van de Fed met rentetarieven rond het nulpunt om de markten liquide te houden, en een meevallende economische impact van Covid waardoor de economie zelfs een verrassende groei liet zien, bevonden de aandelenmarkten zich dit jaar in de beste van alle mogelijke werelden".

Vooruitblikkend voorziet Gaggar dat beurswaarderingen in 2022 vooral afhankelijk zullen zijn van de bedrijfswinsten en aandelenwaarderingen.

Oplopende rendementen op staatsobligaties kunnen daarnaast in 2022 voor tegenwind zorgen, vooral in op groei gerichte delen van de markt. Het rendement op de Amerikaanse 10-jaars staatsleningen steeg woensdag met 7 basispunten naar 1,55 procent.

"We verwachten dat de rentetarieven in 2022 licht zullen stijgen op basis van de korte termijn inflatieverwachtingen en verbeterende groeiverwachtingen zodra de impact van COVID-19-varianten afneemt", voorziet obligatie-strateeg Lawrence Gillum van LPL Financial. "Onze prognose voor het einde van het jaar 2022 voor het rendement op 10-jarige staatsobligaties is 1,75 procent tot 2,00 procent.”

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend binnen een bandbreedte van een half procent ten opzichte van het slot van woensdag. De olie-future maakt daarnaast een pas op de plaats. Woensdagavond sloot de future in New York nog krap 1 procent hoger op 76,56 dollar per vat.

Beleggers hebben vandaag oog voor onder meer de vrijgave van de Amerikaanse wekelijkse steunaanvragen.

Bedrijfsnieuws

NPRM biedt slechts een beperkte overnamepremie met zijn bod op GeoJunxion en dat is te weinig. Dit stelde de overnameprooi woensdagavond. NPRM bracht op 22 december een bod uit en wil per 4 aandelen GeoJunxion 1 aandeel NPRM betalen.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index noteerde woensdagavond 0,1 procent hoger op 4.793,06 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 36.488,63 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 15.766,22 punten.