GeoJunxion vindt overnamebod NPRM te karig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) NPRM biedt slechts een beperkte overnamepremie met zijn bod op GeoJunxion en dat is te weinig. Dit stelde de overnameprooi woensdagavond. "De GeoJunxion boards zijn van mening dat het bod een beperkte premie inhoudt ten opzichte van de huidige aandelenkoers van GeoJunxion. Zeker gezien de recente groei en verbeterde resultaten die de onderneming heeft gerealiseerd", aldus het persbericht. Bovendien, zo merkte GeoJunxion op, is het bod in aandelen NPRM en niet in contanten. Dit maakt het volgens GeoJunxion noodzakelijk om aanvullende informatie te ontvangen, onder meer over de financiële positie van de bieder en de verhandelbaarheid van het aandeel. NPRM bracht op 22 december een bod uit en wil per 4 aandelen GeoJunxion 1 aandeel NPRM betalen. Op het moment van bieding noteerde het aandeel NPRM op 5,00 euro. Woensdag sloot het aandeel op 4,80 euro. Het aandeel GeoJunxion steeg vandaag met 5,1 procent naar 1,24 euro. "Momenteel zijn de raden van bestuur en toezicht van mening dat het bod te laag is en niet de reële waarde van de onderneming, haar huidige activiteiten en vooruitzichten op korte en middellange termijn vertegenwoordigt." Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.