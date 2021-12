Wall Street licht hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag licht hoger gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index noteerde 0,1 procent hoger op 4.793,06 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 36.488,63 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 15.766,22 punten.

De Amerikaanse aandelenmarkten maakten woensdag in eerste instantie een pas op de plaats, hoewel beleggers optimistisch blijven ondanks het stijgende aantal omikrongevallen van het coronavirus. Gedurende de tweede helft van de handelsdag hervatte Wall Street zijn opwaartse trend, terwijl beleggers vooruitkijken naar het nieuwe jaar en op een aanhoudend economisch herstel en sterke bedrijfswinsten rekenen.

De overtuiging in de markt dat de omikronvariant van het coronavirus mogelijk niet leidt tot strenge beperkingen op handel en verkeer wint aan kracht, naarmate er meer informatie naar buiten komt. "Er is een element van positiviteit. Data suggereren nog steeds dat de door omikron veroorzaakte ziekte aanzienlijk minder ernstig is dan de varianten die eraan voorafgingen", zei marktanalist James Athey van Abrdn.

Op macro-economisch vlak werd woensdag in de VS bekend dat de aanstaande woningverkopen in de VS met ruim 2 procent zijn gedaald. De geldhoeveelheid in de eurozone is in november minder hard gestegen, ondanks dat er iets meer werd geleend aan huishoudens.

De euro/dollar noteerde op 1,1344. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1336 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1309 op de borden.

Een februarifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 0,8 procent, ofwel 0,58 dollar, hoger op 76,56 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door de inkoopmanagersindex van december later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Elon Musk heeft dinsdag voor nog eens een miljard dollar aan aandelen Tesla verkocht. Ook oefende hij 1,55 miljoen aandelenopties uit. In totaal heeft Musk nu 15,8 miljoen aandelen verkocht, sinds hij op 7 november op Twitter aan zijn volgers vroeg of hij 10 procent van zijn belang in Tesla moest verkopen. Tesla steeg 0,1 procent.

Alcoa legt gedurende twee jaar de productie in zijn Spaanse fabriek stil. Dit schreef persbureau Bloomberg woensdag. De Amerikaanse aluminiumfabrikant zou dit doen vanwege de hoge energieprijzen in Europa. Eerder deze maand legde Aluminium Dunkerque Industries France ook al de productie stil. Het aandeel steeg circa 0,8 procent.

Een fabriek van Foxconn in Zuid-India is tijdelijk gesloten en dreigt door afnemer Apple op een zwarte lijst te worden gezet, na protesten van werknemers en een onderzoek naar de leefomstandigheden. Pas als Foxconn passende maatregelen neemt, mag de fabriek weer open.

FuelCell boekte afgelopen kwartaal een onverwachte omzetdaling en daardoor ook een hoger dan voorzien verlies. Het aandeel daalde circa 13,5 procent.

Victoria’s Secret won ruim 13,0 procent. Het lingeriemerk liet zich vol vertrouwen uit over het lopende kwartaal en zei voor 250 miljoen dollar eigen aandelen te gaan kopen.

Didi zal vermoedelijk eind april een notering op de beurs van Hongkong aanvragen, waarna de eerste handel in juni zou moeten plaatsvinden. Dit meldde persbureau Reuters. Didi zal geen nieuwe aandelen uitgeven, maar louter de in Amerika genoteerde aandelen willen omzetten. Didi noteerde ruim 7,0 procent lager.