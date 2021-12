Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van het energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 24 december zijn gedaald met 3,6 miljoen vaten tot 420,0 miljoen stuks. De benzinevoorraden daalden met 1,5 miljoen vaten tot 222,7 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel daalden met 1,7 miljoen vaten tot 122,4 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen steeg van 89,6 naar 89,7 procent. Het American Petroleum Institute meldde dinsdag laat al dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald met 3,1 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden afnamen met 319.000 vaten en de distillaatvoorraden daalden met 716.000 vaten. Persbureau Reuters meldde dat het wegvallen van een deel van de productie deze maand in Ecuador, Libië en Nigeria als gevolg van onderhoudsproblemen de ruwe olieprijzen ondersteunden, ondanks de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus. Beleggers zien zich tevens gesteund door berichten dat de omikronvariant mildere symptomen veroorzaak dan eerst werd verwacht en waarschijnlijk niet zal leiden tot strenge beperkingen op handel en reizen. De Wereldgezondheidsorganisatie meldde dat het aantal wereldwijd geregistreerde coronavirusgevallen vorige week op weekbasis met 11 procent is gestegen, met de grootste stijging in de Verenigde Staten. Een februarifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 0,8 procent, ofwel 0,58 dollar, hoger op 76,56 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

