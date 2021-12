Europese beurzen overwegend lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag overwegend lager gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,1 procent tot 487,98 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,7 procent op 15.852,25 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,3 procent op 7.161,52 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,7 procent hoger op 7.420,69 punten. Het was een rustige handelsdag met lage volumes.



De pas op de plaats volgt nadat de beurzen twee dagen op rij stegen, terwijl beleggers al vooruitkijken naar het nieuwe jaar, waarin een aanhoudend economisch herstel en sterke bedrijfswinsten worden voorzien. Hoewel het aantal gevallen van de besmettelijke omikron-variant van het coronavirus wereldwijd blijft stijgen, heeft het optimisme over een economisch herstel nog geen deuk opgelopen. "Markten prijzen de nieuwe variant met name in als een mildere versie, ondanks het hogere besmettingsgevaar", zei marktanalist Jeffrey Halley van Oanda.



De euro/dollar noteerde op 1,1350. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1292 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1309 op de borden. De prijs voor een vat ruwe olie liep woensdag tot 0,5 procent op, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. Bedrijfsnieuws



Vestas presenteerde woensdag nieuwe opdrachten in Europa en Zuid-Amerika voor de levering van windturbines. Financiële details werden niet gegeven. Het aandeel steeg 0,8 procent. In Frankfurt won Fesenius Medical Care bijna 1,0 procent, Beidersdorf steeg 0,7 procent, terwijl Hellofresh 0,4 procent duurder werd. Daimler daarentegen verloor circa 1,7 procent, terwijl Deutsche Bank ruim 1,0 procent inleverde. In Parijs ging Teleperformance aan kop met een koerswinst van bijna 2,0 procent. Bouygues steeg circa 1,0 procent, terwijl Unibail-Rodamco-Westfield 1,5 procent daalde. Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index vlak op 4.784,21 punten. De Dow Jones index steeg 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,3 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

