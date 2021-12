Tech lager in rode AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag met verlies gesloten. De AEX index daalde 0,6 procent tot 796,12 punten, terwijl de AMX een winst van 0,2 procent liet optekenen en voor de AScX een vlak slot resteerde. De markt maakte een pas op de plaats. De zorgen over de omikronvariant van het coronavirus houden aan, ondanks berichten dat deze virusvariant milder is dan eerdere varianten. Beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management merkte op dat de volumes zienderogen afnemen. "Er is weinig tot geen bedrijfsnieuws en ook op macro-economisch vlak was het vandaag magertjes. Je ziet de techaandelen wat wegzakken en verder is het een kwestie van de komende 1,5 dag uitzitten", zei hij. Veel grote beleggers hebben hun boeken al gesloten. Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de aanstaande woningverkopen in de VS met ruim 2 procent zijn gedaald. De geldhoeveelheid in de eurozone is in november minder hard gestegen, ondanks dat er iets meer werd geleend aan huishoudens. De euro/dollar noteerde op 1,1345. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1292 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1309 op de borden. De prijs voor een vat ruwe olie noteerde woensdag tot 0,5 procent hoger, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald met 3,6 miljoen vaten. Stijgers en dalers In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 11 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Randstad met een winst van 0,7 procent. RELX steeg 0,5 procent. Adyen verloor daarentegen 2,0 procent. Sectorgenoten Besi en ASMI sloten 2,2 en 1,6 procent lager. In de AMX ging PostNL aan kop. Het aandeel steeg 1,9 procent. Fagron won 1,6 procent, terwijl Air France-KLM 1,2 procent daalde. Onder de kleinere fondsen presteerde Heijmans sterk met een koerswinst van 2,0 procent. BAM won 1,4 procent. Avantium daalde 3,4 procent. Het lokaal genoteerde GeoJunxion steeg 5,1 procent. Op de kaartenmaker ligt een bod in aandelen van NPRM. Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index vlak op 4.784,21 punten. De Dow Jones index steeg 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,3 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

