Alibaba verkoopt belang in Weibo - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alibaba zou onder druk van de Chinese toezichthouders bezig zijn om het belang van 30 procent in Weibo te verkopen. Dit meldt persbureau Bloomberg woensdag op basis van bronnen. De vermoedelijke koper, Shanghai Media Group, zou gesteund worden door de Chinese overheid. In september verkocht Alibaba ook al een belang van 5 procent in Mango Excellent Media, een dochter van het Chinese staatsmediabedrijf Hunan TV. Beijing gaf opdracht tot deze verkoop. De Chinese autoriteiten willen het machtige Alibaba inkapselen. Het aandeel Alibaba levert woensdagmiddag 3,1 procent in. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.