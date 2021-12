Weinig beweging bij opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden een half uur voor de openingsbel zonder grote uitslagen. Beleggers blijven voorzichtig optimistisch, ondanks het stijgende aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten. Zij zijn er van overtuigd dat de omikron-variant niet zal leiden tot te strenge maatregelen en complete lockdowns. "De data suggereren dat de ziekte zelf, veroorzaakt door omikron, wezenlijk minder ernstig is dan de varianten die eraan vooraf zijn gegaan", aldus James Athey, investeringsmanager bij Abrdn, die verwacht dat het einde van de pandemie in zicht is.



Vanmiddag krijgen beleggers cijfers over de Amerikaanse huizenverkopen en de wekelijkse olievoorraden. De euro/dollar noteerde op 1,1316. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1311 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,1317 op de borden. De olieprijzen daalden iets. Bedrijfsnieuws Ook qua bedrijfsnieuws is het rustig. Elon Musk heeft dinsdag voor nog eens een miljard dollar aan aandelen Tesla verkocht. Ook oefende hij 1,55 miljoen aandelenopties uit. In totaal heeft Musk nu 15,8 miljoen aandelen verkocht, sinds hij op 7 november op Twitter aan zijn volgers vroeg of hij 10 procent van zijn belang in Tesla moest verkopen. Tesla zal 0,8 procent hoger van start gaan. Een fabriek van Foxconn in Zuid-India is tijdelijk gesloten en dreigt door afnemer Apple op een zwarte lijst te worden gezet, na protesten van werknemers en een onderzoek naar de leefomstandigheden. Pas als Foxconn passende maatregelen neemt, mag de fabriek weer open. FuelCell boekte afgelopen kwartaal een onverwachte omzetdaling en daardoor ook een hoger dan voorzien verlies. Beleggers reageerden teleurgesteld en het aandeel opent vermoedelijk 13 procent lager. In tegenstelling tot FuelCell gaat Victoria’s Secret wel hoger van start, vermoedelijk zelfs meer dan 8 procent. Het lingeriemerk liet zich vol vertrouwen uit over het lopende kwartaal en zei voor 250 miljoen dollar eigen aandelen te gaan kopen. Didi zal vermoedelijk eind april een notering op de beurs van Hongkong aanvragen, waarna de eerste handel in juni zou moeten plaatsvinden. Dit meldde persbureau Reuters. Didi zal geen nieuwe aandelen uitgeven, maar louter de in Amerika genoteerde aandelen willen omzetten. Het aandeel Didi opent vermoedelijk bijna 2 procent lager. Slotstanden De S&P 500 sloot dinsdag 0,1 procent lager op 4.786,35 punten. Techbeurs Nasdaq daalde 0,6 procent tot 15.781,72. De Dow Jones-index won 0,3 procent tot 36.398,21 punten. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet.