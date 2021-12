Victoria's Secret koopt voor kwart miljard eigen aandelen

(ABM FN-Dow Jones) Victoria's Secret gaat voor 250 miljoen dollar eigen aandelen inkopen. Daartoe sloot het lingeriemerk een overeenkomst met Goldman Sachs.

Na deze betaling ontvangt Victoria's Secret direct al 4,1 miljoen eigen aandelen van Goldman. De rest volgt begin volgend jaar. De transactie zal dan ook in het eerste kwartaal van 2022 afgerond worden.

Tegelijk met de aankondiging liet Victoria's Secret ook weten dat de eerder afgegeven outlook voor het vierde kwartaal nog altijd van kracht is. De omzet in het lopende kwartaal zal 0 tot 3 procent hoger liggen dan in dezelfde periode vorig jaar, toen dit 2,1 miljard dollar was. De operationele winst zal tussen de 295 en 335 miljoen dollar liggen en de winst per aandeel tussen de 2,35 en 2,65 dollar.

"Ik ben erg tevreden over onze prestatie in het vierde kwartaal", zei CEO Martin Waters in een toelichting. Hij was vooral erg te spreken over de verkoopcijfers in aanloop naar de feestdagen.

Het aandeel Victoria's Secret opent vermoedelijk ruim 9 procent hoger.

Van de Velde, de Belgische lingeriespecialist, noteerde woensdagmiddag 3,7 procent hoger op 33,90 euro.