Tegenwind voor FuelCell

(ABM FN-Dow Jones) FuelCell Energy heeft in het afgelopen kwartaal de omzet stevig zien dalen en daardoor het verlies zien oplopen. Dit bleek woensdagmiddag uit de resultaten van de specialist in brandstofceloplossingen. De omzet daalde in het vierde kwartaal, dat op 31 oktober eindigde, op jaarbasis van 17,0 miljoen naar 13,9 miljoen dollar. Daardoor liep het operationele verlies op van 17,1 miljoen naar 22,6 miljoen dollar. In het hele boekjaar daalde de omzet ook, maar met 2 procent minder hard, tot 69,6 miljoen dollar. Het verlies steeg met 13 procent van 89,1 miljoen naar 101,0 miljoen dollar. Ondanks de omzetdaling meent CEO Jason Few dat zijn bedrijf wel degelijk vooruitgang heeft geboekt. Ook wees de topman op de eerder deze week aangekondigde overeenkomst met Posco, waardoor vrijwel alle claims tussen de twee bedrijven van tafel zijn. Komend jaar staat volgens Few in het teken van groei, schaal, innovatie en uitvoering. FuelCell heeft een orderportefeuille van 1,3 miljard dollar. Het aandeel lijkt woensdag bijna 9 procent lager te gaan openen. Beleggers hadden in het vierde kwartaal gerekend op een omzetgroei en een kleiner verlies. Bron: ABM Financial News

