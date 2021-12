33,5 miljoen aandelen Philips ingetrokken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft met succes 33,5 miljoen eigen aandelen ingetrokken. Dit maakte de onderneming woensdagmiddag bekend. Van deze 33,5 miljoen aandelen zijn er 20,5 miljoen ingekocht onder het aandeleninkoopprogramma van 1,5 miljard euro dat Philips in het eerste kwartaal van 2019 lanceerde, en dat inmiddels afgerond is. Ook kocht Philips nog eens 13,0 miljoen aandelen in onder het lopende aandeleninkoopprogramma van 1,5 miljard euro, dat in de zomer van 2021 werd aangekondigd. In totaal staan er nu nog bijna 884 miljoen aandelen Philips uit. Bron: ABM Financial News

