Vlakke koersen in Europa Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren woensdag rond het middaguur vlak. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 489,24 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,3 procent op 15.917,02 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,1 procent op 7.185,01punten. De Britse FTSE 100 noteerde na een lang weekend één procent hoger op 7.443,13 punten. De Europese beurzen bleven dicht bij huis in de laatste dagen van het jaar. Veel grote beleggers hebben de boeken al gesloten. "Er staat niks spannends op de Europese agenda", concludeerde beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx. Investment manager Friso Rengers van ING zag dinsdagavond wel wat winstnemingen bij techaandelen als Nvidia en Apple. De koersen van deze aandelen liepen recent nog fors op. "Veel aantrekkelijker gewaardeerde aandelen zoals Disney en Boeing, die bovendien baat zullen hebben bij minder reisbeperkingen vanwege de pandemie, stegen juist in koers", aldus Rengers. Ook in Europa stonden vanochtend techaandelen wat onder druk, met verliezen voor ASMI, ASML, Adyen en Infineon. Beleggers kijken verder uit naar de zogenoemde kerstrally, waarin de beurzen doorgaans sterk presteren in de laatste vijf dagen van het jaar en de eerste twee dagen van het nieuwe jaar. Een dergelijke rally vindt doorgaans in vier van de vijf jaar plaats. "Dit komt omdat beleggers alvast nieuwe posities innemen. Zij lezen over de verwachtingen voor 2022 en plannen alvast vooruit", aldus consultant Jeffrey Meyers van Market Securities. "We hebben al vier dagen achter elkaar een opwaartse beweging gezien", zo vult Sam Stovall van CFRA aan. "Beleggers hopen op een kerstrally." De euro/dollar noteerde op 1,1284. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1311 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,1317 op de borden. De olieprijzen bewogen nauwelijks. Bedrijfsnieuws Vestas haalde in Frankrijk en Finland opdrachten binnen voor de levering van windturbines. Het aandeel daalde een half procent. In Parijs won Teleperformance 2,1 procent. Alstom daalde juist 0,6 procent. In Frankfurt steeg Sartorius met 2,0 procent, terwijl Infineon 1,2 procent inleverde. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een iets hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,2 procent in het groen. De S&P 500 sloot dinsdag 0,1 procent lager op 4.786,35 punten. Techbeurs Nasdaq daalde 0,6 procent tot 15.781,72. De Dow Jones-index won 0,3 procent tot 36.398,21 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.