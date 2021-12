AEX blijft dicht bij huis, Adyen onderuit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakte woensdagochtend een pas op de plaats. De AEX koerste rond de klok van elf uur rond de 800,70 punten. Het is erg rustig op de beurzen in de laatste dagen van het jaar. Veel grote beleggers hebben de boeken al gesloten. "Er staat niks spannends op de Europese agenda", concludeerde beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx. Volgens analist Jeffrey Halley van OANDA blijven de volumes vanwege de feestdagen laag en beleggers lijken er vanuit te gaan dat het economische herstel door de omikronvariant van het coronavirus slechts een vertraging oploopt in plaats van helemaal van de baan is. Beleggers kijken verder uit naar de zogenoemde kerstrally, waarin de beurzen doorgaans sterk presteren in de laatste vijf dagen van het jaar en de eerste twee dagen van het nieuwe jaar. Een dergelijke rally vindt doorgaans in vier van de vijf jaar plaats. "Dit komt omdat beleggers alvast nieuwe posities innemen. Zij lezen over de verwachtingen voor 2022 en plannen alvast vooruit", aldus consultant Jeffrey Meyers van Market Securities. "We hebben al vier dagen achter elkaar een opwaartse beweging gezien", zo vult Sam Stovall van CFRA aan. "Beleggers hopen op een kerstally." Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1280. De olieprijzen daalden fractioneel. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen won indexzwaargewicht Royal Dutch Shell 0,9 procent en Randstad 0,7 procent. Adyen verloor juist 1,4 procent. In de AMX won WDP 0,8 procent en Fagron 0,9 procent. Eurocommercial Properties leverde 0,4 procent in. Onder de kleinere aandelen won Brunel 1,4 procent, maar daalde Avantium 1,0 procent. Bron: ABM Financial News

