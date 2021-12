Analisten horen jackpot al rinkelen bij ABN Amro

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft op de favorietenlijst voor 2022 een plekje ingeruimd voor ABN Amro, wat ten koste gaat van ING. "We verwachten op korte termijn meer nieuws over hoe ABN Amro zijn aandeelhouders gaat belonen".

Het koersdoel is 17,30 euro wat zou betekenen dat het aandeel komend jaar nog eens zo'n 35 procent kan renderen, na een plus van circa 60 procent in 2021.

Dat zou ook niet zo gek zijn, want het aandeel is veel minder hersteld van de corona-klap van 2020 dan bijvoorbeeld ING. Het aandeel ING halveerde ook ruimschoots in het voorjaar van 2020, van 10 euro naar een dieptepunt van bijna 4 euro. Maar beleggers hervonden al sneller het vertrouwen, zodat het aandeel dit jaar weer tot meer dan 12 euro opliep, ruim hoger dan toen de pandemie toesloeg.

ABN AMRO duikelde aan het begin van de coronacrisis van een niveau rond 15 euro in februari 2020 tot minder dan 6 euro in mei van dat jaar. Dit jaar krabbelde het op richting de 13 euro. Het niveau van voor de crisis is dus nog niet bereikt, maar wie het aandeel begin dit jaar oppikte behaalde wel een mooi rendement van meer dan 50 procent.

Zoals bekend draait alles bij de financials op het Damrak al sinds jaar en dag om de verwachtingen over het dividend, en dan met name op de opstapeling van het verdiende kapitaal dat vanwege de opeenvolgende crises niet mocht worden uitgekeerd, maar op een goede dag, als alle crises voorbij zijn, weer wel.

Vooruitlopend op die goede dag heeft ABN AMRO dit jaar besloten om zijn hoofdkantoor van glanzend marmer aan de Amsterdamse Zuidas te verkopen. Het gebouw past niet meer zo goed bij het nieuwe duurzame imago en de meer bescheiden ambities van de bank, die ooit nog dacht zich te kunnen meten met de grootbanken op Wall Street.

De bank blijft er nog een tijdje zitten, maar kan nu alvast een winst voor belastingen van 338 miljoen opstrijken, waardoor de winst per aandeel dit jaar zo'n 30 procent hoger uitvalt.

Omdat ABN AMRO dit jaar tenminste de helft van de nettowinst wil uitkeren als dividend, stijgt hierdoor het slotdividend van 0,44 tot 0,58 euro per aandeel, becijferden analisten van UBS eerder deze maand.

Een tweede meevaller kan komen van de voorzieningen voor oninbare leningen. Tijdens de coronacrisis moesten er weer forse bedragen naar de stroppenpot, maar de verliezen vielen uiteindelijk erg mee, en nu de risicovolle onderdelen worden afgebouwd, kunnen de verwachtingen voor de toekomstige voorzieningen waarschijnlijk aanzienlijk omlaag.

Meer fundamenteel voor de winst zijn de vooruitzichten voor de rente-inkomsten. Deze leken een tijd lang gedoemd om alleen maar te dalen, omdat ABN AMRO zijn risicovolle zakelijke leningen aan het afstoten is, maar vorige maand zagen analisten bij Bank of America dat het tij aan het keren is en dat het keerpunt nadert.

De negatieve rente kan worden doorberekend aan de klanten en de tegenwind is minder sterk, meende ook zakenbank Morgan Stanley. ABN AMRO is voor zijn inkomsten nog grotendeels afhankelijk van deze rentebaten, hoewel de fee-inkomsten uit betaalrekening en vermogensbeheer stijgen.

Meer rentebaten betekent dat het kapitaaloverschot mogelijk kan worden uitgekeerd aan beleggers, bijvoorbeeld door eigen aandelen in te kopen. Gesprekken over zo'n aandeleninkoopprogramma tussen de bank en zijn toezichthouders verlopen constructief, meldde ABN AMRO niet zo lang geleden.

De analisten verhoogden daarna enthousiast hun koersdoelen. Analisten van Kepler Cheuvreux denkt dat de bank best drie jaar lang 1 miljard euro per jaar aan eigen aandelen kan inkopen. Dit zou zo'n kwart van de marktkapitalisatie zijn.

ABN AMRO hield zelf een slag op de arm. De lange rentes gaan nog dalen, denkt de bank. Maar ook in Frankfurt lijkt het tij van de al maar lagere rente nu eindelijk te keren. Als de beleidsrente van de ECB daadwerkelijk omhoog gaat, lijken de koersdoelen van de analisten een haalbare kaart.