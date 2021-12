Update: opdrachten Vestas in VS, Nederland en Frankrijk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vestas heeft opdrachten binnengehaald in de Verenigde Staten, Nederland en Frankrijk. Dit meldde de Deense bouwer van windturbines vrijdag. In de VS levert Vestas 51 windturbines, waarvan de levering begint in het derde kwartaal van 2022. Voor Eneco zal Vestas in Nederland 22 turbines leveren voor Windpark Maasvlakte, die gezamenlijk zo'n 152.000 huishoudens van elektriciteit kunnen voorzien. In Frankrijk levert Vestas in totaal 23 windturbines, verspreid over de regio's Grand Est en Hautes de France. Eerder deze week meldde Vestas al een project in Frankrijk en haalde de bouwer van windturbines ook opdrachten binnen in Finland, Italië en Argentinië. Update: om opdracht in de VS toe te voegen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.