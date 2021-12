'Didi wil geen nieuw kapitaal ophalen met beursgang Hongkong'

(ABM FN-Dow Jones) Didi is niet van plan om vers kapitaal op te halen of nieuwe aandelen uit te geven bij de aankomende beursgang in Hongkong. Dit meldde persbureau Reuters woensdag op basis van bronnen.

Didi wil enkel de notering in New York beëindigen en deze aandelen aanmelden op de beurs in Hongkong. De beursnotering zal volgens de bronnen eind april worden aangevraagd, waarna de beursgang in juni een feit moet zijn.

Het besluit om uit de VS te vertrekken nam Didi na kritiek van de Chinese autoriteiten. De Chinese waakhond voor techzaken zou zich zorgen maken dat gevoelige data van Didi in handen van derden kunnen komen.

Didi haalde in juni dit jaar nog 4,4 miljard dollar op met de beursgang in New York.