Vlakke opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag vermoedelijk een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,1 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,5 procent hoger op 800,95 punten.

Beleggers blijven zich zorgen maken over de omikronvariant van het coronavirus. Wall Street sloot dinsdag verdeeld.

Overheden wereldwijd voeren nieuwe maatregelen door om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Recente onderzoeken suggereren evenwel dat de omikron-variant vermoedelijk mild is met een lager risico op ziekenhuisopnames.

"De markt verwacht dat omikron vrij mild zal zijn, ondanks de hogere besmettelijkheid, en niet gaat leiden tot serieuze lockdowns in de Verenigde Staten", zei Scott Wren van Wells Fargo. De omzetcijfers rond de kerstdagen zien er intussen "aardig goed" uit, wat de beurs een zetje omhoog geeft in de laatste dagen van het jaar.

Een signaal dat overheden minder bezorgd zijn geworden over de variant is de beperking van de quarantaine-tijd voor mensen die in besmet zijn geweest en geen symptomen meer vertonen. De periode werd ingekort van tien naar vijf dagen.

Desondanks verlaagden veel economen hun ramingen voor de economische groei in het eerste kwartaal van volgend jaar.

"Hoewel het aantal omikronbesmettingen in onder meer de VS en Europa flink blijft oplopen, is de exacte impact ervan op de economie nog niet zichtbaar", aldus analist Jeffrey Halley van OANDA. "De restricties in Europa zullen absoluut een impact hebben, maar voor nu prijzen de markten in dat de nieuwe variant milder is."

Volgens Halley blijven de volumes vanwege de feestdagen laag en beleggers lijken er vanuit te gaan dat het economische herstel slechts een vertraging oploopt in plaats van helemaal van de baan is.

Beleggers kijken verder uit naar de zogenoemde kerstrally, waarin de beurzen doorgaans sterk presteren in de laatste vijf dagen van het jaar en de eerste twee dagen van het nieuwe jaar. Een dergelijke rally vindt doorgaans in vier van de vijf jaar plaats. "Dit komt omdat beleggers alvast nieuwe posities innemen. Zij lezen over de verwachtingen voor 2022 en plannen alvast vooruit", aldus consultant Jeffrey Meyers van Market Securities.

"We hebben al vier dagen achter elkaar een opwaartse beweging gezien", zo vult Sam Stovall van CFRA aan. "Beleggers hopen op een kerstally."

De olieprijs is dinsdag voor de vijfde dag op rij hoger gesloten, gesteund door de hoop dat de omikron-variant van het coronavirus niet zal leiden tot ingrijpende lockdowns en daarom slechts een beperkt effect zal hebben op de wereldeconomie. De februari-future voor een vat ruwe olie sloot 0,5 procent hoger op 75,98 dollar op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend steeg de olieprijs nog wat verder.

De euro/dollar noteerde op 1,1303. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1311 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,1317 op de borden.

Bedrijfsnieuws

SnowWorld sluit zijn Healthclub in Zoetermeer om verder te focussen op bergsport, zo werd dinsdag nabeurs bekendgemaakt.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 sloot dinsdag 0,1 procent lager op 4.786,35 punten. Techbeurs Nasdaq daalde 0,6 procent tot 15.781,72. De Dow Jones-index won 0,3 procent tot 36.398,21 punten.