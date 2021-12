Europese beurzen openen naar verwachting vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een vlakke opening tegemoet. IG voorziet een openingsverlies van 21 punten voor de Duitse DAX, een min van 7 punten voor de Franse CAC 40 en ook de Britse FTSE 100 zal na een lang weekend de deuren weer openen.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger, na een rustige kerstrallysessie.

Historisch gezien stijgen de aandelenmarkten vaak in de rustige laatste dagen van het jaar en de eerste dagen van het nieuwe jaar, merkte marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Ook dit jaar houdt de zogeheten kerstrally nog aan.

Daarbij bevestigen steeds meer rapporten de indruk dat de omikron-variant van het coronavirus mensen minder ziek maakt dan de delta-variant, aldus Aslam. En dat zorgt voor steun op de beurs.

De agenda met macro-economische cijfers was woest en ledig. Huizenprijzen in de VS stegen in oktober minder hard dan in de maand ervoor. Voorbeurs werd al gemeld dat Japanse industrie in november flink meer produceerde en dat ook voor december en januari stijgingen worden voorzien.

Bedrijfsnieuws

Het bedrijfsnieuws was dun gezaaid. Het Zwitserse Clariant gaat de Amerikaanse attapulgietactiviteiten van de Duitse concurrent BASF overnemen voor circa 53 miljoen euro. Clariant en BASF stegen zo'n half procent.

De overname van Allopneus door Michelin is goedgekeurd door de Franse mededingingsautoriteit, meldde de toezichthouder dinsdag. De Europese Commissie ging in oktober al akkoord. Michelin sloot vlak.

Sterke koersen van Amerikaanse chip-aandelen werden weerspiegeld in de Europese handel, met winsten voor ASMI, BESI en Infineon, maar zwaargewicht ASML sloot lager in Amsterdam.

Farmacie was ook positief als sector, met winsten voor Roche, Novo Nordisk en Sanofi.

Euro STOXX 50 4.311,93 (+0,56%)

STOXX Europe 600 488,50 (+0,62%)

DAX 15.963,70 (+0,81%)

CAC 40 7.181,11 (+0,57%)

FTSE 100 7.372,10 (-0,02%)

SMI 12.975,40 (+0,84%)

AEX 800,95 (+0,46%)

BEL 20 4.304,20 (+0,44%)

FTSE MIB 27.444,93 (+0,78%)

IBEX 35 8.688,90 (+0,77%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag vlak.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag verdeeld, na een rally van vier dagen, terwijl cryptomunten in de verkoop gingen.

De S&P wist maandag de recordstand aan te scherpen die voor het kerstweekend werd bereikt, omdat beleggers zich minder zorgen maken over de omikronvariant van het coronavirus.

Een signaal dat overheden niet al te bezorgd zijn over de variant is de beperking van de quarantaine-tijd voor mensen die in besmet zijn geweest en geen symptomen meer vertonen. De periode werd ingekort van tien naar vijf dagen.

De markt verwacht dat omikron "vrij mild" zal zijn, ondanks de hogere besmettelijkheid, en niet gaat leiden tot "serieuze lockdowns' in de Verenigde State, zei Scott Wren van Wells Fargo. De omzetcijfers rond de kerstdagen zien er intussen "aardig goed" uit, wat de beurs een zetje omhoog geeft in de laatste dagen van het jaar.

"Er is geen zichtbare risicoreductie", zei Antonio Cavarero van Generali. De kerstrally komt volgens Jeffrey Meyers van Market Securities omdat mensen posities beginnen in te nemen voor het nieuwe jaar, terwijl de voorspellingen voor het nieuwe beursjaar doornemen.

Op macro-economisch vlak was het dinsdag vrij rustig, met alleen de index voor de Amerikaanse huizenprijzen van Case Shiller op de rol. De prijsstijging op jaarbasis van 18,4 procent in oktober was lager dan de 19,1 procent een jaar eerder.

"Het is goed voor de huizenmarkt als de prijzen minder snel stijgen want dan kunnen meer mensen een huis betalen , zei Wren.

De prijs van bitcoin stond onder druk, met een daling van 7 procent tot ongeveer 47.400 dollar. "Bitcoin heeft moeite om boven de kritische steun op 50.000 dollar te blijven", volgens Aslam. Ook ethereum leverde 3,5 procent in tot 3.919 dollar.

Aslam bleef wel positief over de vooruitzichten voor de cryptomarkten. "Meer en meer institutionele beleggers worden actief", ziet hij.

Bedrijfsnieuws

Apple sluit tijdelijk elf winkels in New York nu de omikronvariant oprukt in de stad. Het aandeel verloor 0,6 procent.

Vaccinmaker Novavax leverde zijn eerdere winst in en sloot 1,2 procent lager. Moderna verloor 2,3 procent.

Luchtvaartaandelen stonden maandag onder druk omdat er wereldwijd vluchten geschrapt werden in de kerstvakantie door verminderde mobiliteit na coronamaatregelen, maar vooral door personeelstekorten door het oplopende aantal besmettingen. Dinsdag sloten aandelen als Delta Air Lines en American Airlines weer 1,5 tot 2 procent hoger.

News Corp bereikte maandag een akkoord over de overname van Base Chemicals van S&P Global en IHS Markit voor 295 miljoen dollar. Het aandeel steeg 0,2 procent.

De S&P 500 sloot 0,10 procent lager op 4.786,35 punten. Techbeurs Nasdaq daalde 0,56 procent tot 15.781,72. De Dow Jones-index won 0,26 procent tot 36.398,21 punten.

S&P 500 index 4.786,35 (-0,10%)

Dow Jones index 36.398,21 (+0,26%)

Nasdaq Composite 15.781,72 (-0,56%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag lager.

Nikkei 225 28.859,32 (-0,7%)

Shanghai Composite 3.606,34 (-0,7%)

Hang Seng 23.061,39 (-0,9%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1303. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1311 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,1317 op de borden.

USD/JPY Yen 114,87

EUR/USD Euro 1,1303

EUR/JPY Yen 129,85

MACRO-AGENDA:

10:00 Geldhoeveelheid - November (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - November (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten