Olieprijs stijgt verder

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag voor de vijfde dag op rij hoger gesloten, gesteund door de hoop dat de omikron-variant van het coronavirus niet zal leiden tot ingrijpende lockdowns en daarom slechts een beperkt effect zal hebben op de wereldeconomie. De februarifuture voor een vat ruwe olie sloot 0,5 procent hoger op 75,98 dollar op de New

York Mercantile Exchange. Eerder op de dag werd een top bereikt op 76,92 dollar. Woensdag zal het Amerikaanse energieministerie de wekelijkse cijfers voor de olievoorraden in de VS geven. Analisten en handelaren verwachten gemiddeld een daling met 3,2 miljoen vaten voor de afgelopen week, tot en met 24 december. De schattingen lopen uiteen van 1,5 tot 6 miljoen vaten bij de acht analisten Het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex zal na de overname van de Deer Park raffinaderij in Texas, die wordt gekocht van Shell, geen olie meer uitvoeren voor raffinage, zei CEO Octavio Romero van Pemex. Er zal nog wel olie naar Deer Park gaan, die zal worden omgezet in benzine voor de Mexicaanse markt. President Andres Manuel Lopez Obrador wil dat Mexico minder afhankelijk wordt van de import van brandstof. Bron: ABM Financial News

