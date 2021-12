Wall Street verdeeld Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond verdeeld, na een rally van vier dagen, terwijl cryptomunten in de verkoop gingen. De S&P 500 noteerde 0,2 procent in de plus. Techbeurs Nasdaq daalde 0,7 procent. De Dow Jones-index won 0,2 procent. De S&P wist maandag de recordstand aan te scherpen die voor het kerstweekend werd bereikt, omdat beleggers zich minder zorgen maken over de omikronvariant van het coronavirus. Een signaal dat overheden niet al te bezorgd zijn over de variant was de beperking van de quarantaine-tijd voor mensen die in aanraking kwamen met het virus, die werd verlaagd van tien naar vijf dagen. De markt verwacht dat omikron "vrij mild" zal zijn, ondanks de hogere besmettelijkheid, en niet gaat leiden tot "serieuze lockdowns' in de Verenigde State, zei Scott Wren van Wells Fargo. De omzetcijfers rond de kerstdagen zien er intussen "aardig goed" uit, wat de beurs een zetje omhoog geeft in de laatste dagen van het jaar. Op macro-economisch vlak was het dinsdag vrij rustig, met alleen de index voor de Amerikaanse huizenprijzen van Case Shiller op de rol. De prijsstijging op jaarbasis van 18,4 procent in oktober was lager dan de 19,1 procent een jaar eerder. "Het is goed voor de huizenmarkt als de prijzen minder snel stijgen want dan kunnen meer mensen een huis betalen , zei Wren. De euro/dollar noteert dinsdagmiddag op 1,1301. WTI-olie is 1,3 procent duurder en kost 76,55 dollar per vat. De prijs van bitcoin stond onder druk, met een daling van 7 procent tot 47.330 dollar. "Bitcoin heeft moeite om boven de kritische steun op 50.000 dollar te blijven", volgens Aslam. Ook ethereum leverde 3,5 procent in tot 3.919 dollar. Aslam bleef wel positief over de vooruitzichten voor de cryptomarkten. "Meer en meer institutionele beleggers worden actief", ziet hij. Bedrijfsnieuws Apple sluit tijdelijk elf winkels in New York nu de omikronvariant oprukt in de stad. Het aandeel verliest 0,6 procent. Vaccinmaker Novavax steeg 4 procent, maar Moderna daalde. Luchtvaartaandelen stonden maandag onder druk omdat er wereldwijd vluchten geschrapt werden in de kerstvakantie door verminderde mobiliteit na coronamaatregelen, maar vooral door personeelstekorten door het oplopende aantal besmettingen. Dinsdag stonden aandelen als Delta Air Lines en American Airlines weer wat hoger. News Corp bereikte maandag een akkoord over de overname van Base Chemicals van S&P Global en IHS Markit voor 295 miljoen dollar. Het aandeel steeg 0,2 procent. Bron: ABM Financial News

