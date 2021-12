Groene koersen op Europese beurzen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, na een rustige kerstrallysessie. De brede STOXX Europe 600 steeg 0,6 procent tot een record van 488,50 punten. De Duitse DAX won 0,8 procent tot 15.963,70 punten. De Franse CAC 40 zette een plus van 0,6 procent neer op 7.181,11 punten. De Londense beurs hield ook vandaag de deuren gesloten. De kerstrally houdt dus aan. Historisch gezien stijgen de aandelenmarkten vaak in de rustige laatste dagen van het jaar en de eerste dagen van het nieuwe jaar, merkte marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Ook bevestigen steeds meer rapporten de indruk dat de omikron-variant van het coronavirus mensen minder ziek maakt dan de delta-variant, aldus Aslam. En dat zorgt voor steun op de beurs. De agenda met macro-economische cijfers was woest en ledig. Huizenprijzen in de VS stegen in oktober minder hard dan in de maand ervoor. Voorbeurs werd al gemeld dat Japanse industrie in november flink meer produceerde en dat ook voor december en januari stijgingen worden voorzien. Het optimisme is ook in de olieprijs te zien. Een februari-future West Texas Intermediate steeg 0,6 procent tot 76,03 dollar, terwijl een maart-future Brent 0,8 procent hoger ging tot 78,88 dollar. De euro/dollar stond op 1,1317. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond 1,1330 op de borden. Bedrijfsnieuws Het bedrijfsnieuws was dun gezaaid. Het Zwitserse Clariant gaat de Amerikaanse attapulgietactiviteiten van de Duitse concurrent BASF overnemen voor circa 53 miljoen euro. Clariant en BASF stegen zo'n half procent. De overname van Allopneus door Michelin is goedgekeurd door de Franse mededingingsautoriteit, meldde de toezichthouder dinsdag. De Europese Commissie ging in oktober al akkoord. Michelin sloot vlak. Sterke koersen van Amerikaanse chip-aandelen werden weerspiegeld in de Europese handel, met winsten voor ASMI, BESI en Infineon, maar zwaargewicht ASML sloot lager in Amsterdam.

Farmacie was ook positief als sector, met winsten voor Roche, Novo Nordisk en Sanofi. Tussenstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen stonden rond het sluiten van de Europese markten overwegend hoger. De S&P500 kon 0,06 procent bijschrijven, de Dow Jones-index klom 0,5 procent maar de Nasdaq Composite, de beursindicator voor Amerikaanse technologiereuzen, daalde 0,4 procent. Bron: ABM Financial News

