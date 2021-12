AEX eindigt nipt boven de 800 punten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag gestegen tot boven de 800 punten, een niveau dat voor het laatst begin deze maand werd bereikt. Bij een slot van 800,95 punten, steeg de AEX 0,5 procent. Beleggers lijken zich momenteel minder zorgen te maken over de omikronvariant van het coronavirus. "Diverse studies laten zien dat de omikronvariant veel minder ernstig is dan de deltavariant", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "De markt ziet dat als een indicatie dat de omikronvariant de economische groei in de komende maanden niet zal afremmen. Dit betekent dat de kerstrally verder gaat", concludeerde Aslam. "Historisch gezien stijgen de aandelenmarktindices tijdens de laatste vijf dagen van het jaar en de eerste twee dagen van januari", voegde hij daaraan toe. Toch is de kans groot dat de AEX in 2022 tegen een correctie aanloopt, volgens vermogensbeheerder Cees Smit van Today’s Group. Hij voorziet wel "een gezonde correctie, geen extreme paniek." Op macro-economisch vlak was het dinsdag vrij rustig. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1316. WTI-olie werd een half procent duurder op 76 dollar per vat. Stijgers en dalers Universal Music Group voerde de AEX aan met een winst van 3 procent. Philips en ASMI stegen zo'n 2 procent. Just Eat Takeaway en Prosus verloren 2 tot 3 procent. Verder waren de verliezen in de hoofdindex bescheiden. In de AMX gingen Basic-Fit en Aalberts aan kop met winsten van ruim 2 procent. Alfen en Galapagos verloren tot 2 procent. Onder de kleine aandelen wonnen Nedap en Kendrion 5 procent. CM.com verloor zo'n 2 procent. Wall Street Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.