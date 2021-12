Shell moet zoektocht naar olie voor Zuid-Afrikaanse kust staken - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell moet op last van een Zuid-Afrikaanse rechter tenminste tijdelijk het zoeken naar olie voor de kust van Zuid-Afrika stoppen. Dit meldt persbureau Bloomberg dinsdag. Totdat er meer duidelijkheid is over de gevolgen voor het milieu zijn van die zoektocht, gebiedt de rechter deze activiteiten te staken. Milieu-organisaties vrezen dat de zoektocht veel schade zal aanrichten. Shell liet optekenen dat het de rechterlijke uitspraak zal respecteren. Bron: ABM Financial News

